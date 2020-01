Na Gazeta.pl gramy #JedenDzieńDłużej z WOŚP

My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP, nie kończyło się. I dlatego prosimy: zróbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej, w tę niedzielę. I do końca świata. Aukcje wciąż trwają!

REKLAMA

Gazeta.pl

REKLAMA