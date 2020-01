Onet: Pracownica wyprowadziła z CBA miliony złotych. CBA: nie komentujemy

maguniaklikunia 2 godziny temu Oceniono 26 razy 24

Afera goni aferę. Już nie ogarniam kto ile ukradł i jak to było możliwe że mamy tak rozrośnięty aparat kontroli a ciągle okazuje się, że jednak nie ma kontroli. Po cóż przychodzili do pracy kierownicy i przełożeni tej pani skoro tej pracy nie wykonywali? Kawę mogli pić w domu i taniej by nas to kosztowało.