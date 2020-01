Smog dusi Polskę. Ciemne punkty na mapach, na Śląsku normy przekroczone o tysiąc procent! "Koszmar"

Piątkowy poranek przyniósł zamglenie i bardzo złą jakość powietrza w niemal całej Polsce. Stacje pomiarowe pokazują, że w niektórych miejscach kraju sytuacja jest wręcz fatalna. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska najbardziej przekroczone normy są na Śląsku i w Małopolsce. Źle jest także w centrum kraju.

REKLAMA

>>> Jak polskie miasta (nie) radzą sobie ze smogiem. Zobacz wideo:

Smog w Polsce. Rekordowo złe wyniki stacji pomiarowych

Bardzo wysokie stężenie szkodliwych pyłów pokazały rano stacje w Częstochowie, Gliwicach oraz Zdzieszowicach. Te miejsca na mapach pomiarowych były zaznaczone na ciemnofioletowo i czarno, co oznacza maksymalne przekroczenie norm. Rekordowo złe są wyniki w Raciborzu (norma przekroczona o 1012 procent), w Wodzisław Śląskim i Kuźni Raciborskiej - tam dopuszczalna norma stężenia PM10 została przekroczona o 980 procent. W Katowicach, Sosnowcu i Gliwicach stężenie pyłu zawieszonego wynosi około 600 - 700 procent.

"Dusimy się, powietrza!" - alarmuje Zagłębiowski Alarm Smogowy.

"Wszystko okopcone, ubrania, włosy, brrrr, strasznie jest", "Jest koszmar, jechałam z Dąbrowy do Siewierza, wszędzie dymu aż grubo", "Nie da się oddychać" - skarżą się mieszkańcy.

Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak zaapelował do mieszkańców, by nie palili w piecach.

"To co widać to nie mgła. To efekt tego, co spalamy w domowych piecach… W ciągu ostatnich 3 latach z budżetu miasta wydaliśmy prawie 7 mln zł, dofinansowując wymianę ponad 1,5 tysiąca starych pieców. To nie wystarczy, dlatego apeluję do wszystkich, w miarę możliwości ograniczcie palenie w swoich piecach, a tych którzy posiadają w swoich domach podwójne instalacje – zrezygnujcie z palenia w kominkach i przełączcie się na gaz. Pomyślcie o tym, bo czyste powietrze to nasza wspólna sprawa!" - napisał na Facebooku.

Źle jest także w Warszawie i okolicach (zwłaszcza w rejonach Ząbek i Józefowa), w Opolu, Jeleniej Górze, Krakowie, Sanoku czy Kędzierzynie-Koźlu.

Bardzo zła jakość powietrza! Jeśli to możliwe, zostań w domu. Dłuższe przebywanie na zewnątrz może wpłynąć na Twoje zdrowie

- czytamy w komunikacie na stronie Airly.