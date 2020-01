Skwierzyna. Brutalne morderstwo kobiety, policjanci odkryli poćwiartowane zwłoki

Policjanci dokonali makabrycznego odkrycia w jednym z pomieszczeń gospodarczych w Skwierzynie. Jak poinformowała dziennikarka Radia ZET Natalia Żyto, na miejscu funkcjonariusze znaleźli poćwiartowane zwłoki kobiety.

REKLAMA

Policjanci odkryli poćwiartowane zwłoki kobiety. W mieszkaniu był pijany mężczyzna

"Na miejscu był jej konkubent, był pijany" - napisała na Twitterze dziennikarka. Ustalenia przekazane przez informatora potwierdzone zostały już przez lubuską policję.

Zaginięcie 64-latki zgłosiła zaniepokojona pracownica ośrodka pomocy społecznej. Policja przyjechała do wskazanego mieszkania, gdzie znajdował się pijany konkubent kobiety. Mężczyzna miał dwa promile alkoholu we krwi i składał sprzeczne zeznania.

Ciało odkryte zostało w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Jak przekazał nadkomisarz Marcin Maludy z lubuskiej policji, funkcjonariusze nie mogli potwierdzić, że była to poszukiwana kobieta. Poćwiartowane zwłoki zostały już przekazane do badań, które pomogą ustalić, czy doszło do zbrodni zabójstwa, czy do zbezczeszczenia ciała.