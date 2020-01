Pogoda. IMGW ostrzega: Uważajcie na drogach! Mgła w ośmiu województwach

>> Gęsta mgła, mokra droga, na liczniku ponad 230 km/h. Śpieszył się na święta i stracił prawo jazdy >>

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia wydane zostały do godziny 8 i 9 rano w piątek 17 stycznia.

Ostrzeżenia IMGW: gęsta mgła w południowych i centralnych województwach

Ostrzeżenia przed mgłami obowiązują do godziny 8 rano w województwie opolskim i południowych powiatach województwa dolnośląskiego: ząbkowskim, kłodzkim, strzelińskim, dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jaworskim, złotoryjskim, jeleniogórskim, lubańskim, lwóweckim, bolesławiecki i zgorzeleckim oraz w miastach Wałbrzych i Jelenia Góra.

Dodatkowo do godziny 9 utrzymają się gęste mgły w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i mazowieckim. W regionach tych mgła będzie ograniczała widoczność do 200 metrów, a lokalnie także do 100 metrów.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW dotyczy warunków sprzyjających powstawaniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz być zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Gęsta mgła może wpłynąć przede wszystkim na warunki jazdy i powodować utrudnienia w ruchu drogowym. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej.