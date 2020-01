Werbowali Polaków do pracy w Wielkiej Brytanii. Na miejscu byli zmuszani do żebractwa

kingstonny pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Jakby pokazali ich buzie i podali nazwiska, robiac im wstyd na cala wies ( a Polacy panicznie boja sie wstydu), blady starch by padl na innych, ale to jest Polska gdzie ochrona danych przestepcy jest NAJWAZNIEJSZA.



Przestroga dla innych to niewazny pikus.



Dlaczego tak jest? Ano dlatego ze przestpca by mogl sie okazac syn jakiegos ministra, albo pociotek nawet samego Prezesa !!! A im wstydu robic NIE WOLNO, rozumiesz Kowalski?



Wszelkie inne tlumaczenia troskliwego ukrywania danych przestepcow to pic dla ciemnego ludu, rozumiesz Kowalski?

P.S. Powszechne w Polsce, a traktowane z pogarda na Zachodzie, „w zaparte” bierze sie miedzy innymi z panicznego leku przed wstydem.