Stalowa Wola. 19-latek wjechał w kiosk. Jedna osoba nie żyje

We Włoszech młody kierowca przez pierwszy rok od nabycia kategorii B nie można kierować samochodami o mocy powyżej 55 kW/tonę. Dlaczego w Polsce nie można tak samo?



W Polsce były pare lat temu plany zakazujące jazdy samochodami tylkonapędowymi przed 3 lata od nabycia kategorii B. Czy to takie trudne to w końcu zrealizować??? No tak, wiadomo, młodzi wyborcy w swoich BMW by sie obrazili i nie zagłosowali ...