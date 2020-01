Dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z prezydentem Izraela. "Zaplanowano wspólne wystąpienie"

Główne uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau zaplanowano na poniedziałek 27 stycznia. Jak informują organizatorzy - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - do Oświęcimia przyjedzie ponad 200 osób, które przeżyły zagładę, a także rodziny królewskie z Hiszpanii i Niderlandów, prezydenci Niemiec i Izraela oraz przedstawiciele instytucji europejskich.

Andrzej Duda spotka się w Oświęcimiu z Reuwenem Riwlinem. Zaplanowano wspólne wystąpienie dla mediów

W trakcie rocznicowych obchodów dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Izraela, o czym w poinformował w Polsat News rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. - Prezydent będzie brał udział w uroczystościach zarówno w niedzielę i w poniedziałek. W Oświęcimiu pojawi się ponad 30 delegacji, a wśród gości będzie prezydent Reuwen Riwlin. Przewidziano również wspólne wystąpienie do mediów prezydentów Polski i Izraela. Chcę też podkreślić, że organizatorem obchodów wyzwolenia obozu Auschwitz jest dyrekcja Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau - powiedział Błażej Spychalski.

Wcześniej, bo 23 stycznia, w Instytucie Yad Vashem odbędzie się Piąte Światowe Forum Holokaustu. Jego głównym organizatorem jest fundacja, której założycielem jest doktor Mosze Kantor, rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia. W wydarzeniu ma wziąć udział około 40 przywódców i ważnych osobistości z Europy, Ameryki Północnej i Australii, między innymi prezydenci Francji, Niemiec i Włoch. Do Jerozolimy nie poleci natomiast prezydent Duda - nasz kraj będzie reprezentowany przez ambasadora Polski w Izraelu Marka Magierowskiego.

- Otrzymałem zaproszenie na te uroczystości w Jerozolimie, ale z tego zaproszenia jednoznacznie wynikało, że nie przewiduje się tam przemówienia prezydenta RP. Drogami dyplomatycznymi zwróciłem się do strony izraelskiej o to, aby była możliwość wystąpienia najwyższego przedstawiciela polskiego państwa wśród innych prezydentów w związku ze Światowym Dniem Holocaustu i 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau - tłumaczył kilka dni temu Andrzej Duda. Organizatorzy pozostali jednak nieugięci. - Moja decyzja jako prezydenta była jednoznaczna. Uważałem, że uniemożliwienie zabrania głosu prezydentowi państwa, z którego pochodzili obywatele, którzy byli większością ofiar Holocaustu to nie tylko godzenie w interesy Rzeczypospolitej, w interes Polaków, ale przede wszystkim jest to zakłamywanie prawdy historycznej - dodał prezydent.