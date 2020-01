Górnicy zapowiadają protesty i uderzają w PiS. "Nasz węgiel leży na zwałach, rosyjski jest spalany"

Górnicy grożą blokadą przejść granicznych i zapowiadają protesty - informują "Fakty" TVN. Wszystko dlatego, że na przykopalnianych zwałach w całej Polsce zalegają ogromne ilości polskiego węgla, którego nikt nie chce kupić. Do naszego kraju jest z kolei sprowadzany tańszy węgiel z Rosji.

>>> Bartoszewski: "Nie powinniśmy kupować węgla z Donbasu". Zobacz wideo:

Górnicy grożą protestami. "Nasz węgiel leży na zwałach, rosyjski jest spalany"

Coraz bardziej prawdopodobna staje się sytuacja, że za niecały miesiąc kopalnie nie będą już miały gdzie ich składować i wstrzymają pracę. Jak podają "Fakty", tylko na zwałach kopalni "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych zalega blisko 120 tysięcy ton węgla - nie chce ich odbierać nawet elektrownia. Górnicy szacują, że w całej Polsce problem może dotyczyć nawet miliona ton niepotrzebnego węgla. - Nasze kopalnie fedrują, wydobywają węgiel, ale nasz węgiel leży na zwałach, a rosyjski węgiel jest spalany w naszych elektrowniach - mówi w rozmowie z TVN Rafał Jedwabny z Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80".

Krzysztof Brejza z KO zwrócił się do kierowanego przez Jacka Sasina ministerstwa Aktywów Państwowych z interpelacją, w której zapytał o ilość surowca sprowadzanego do Polski z Rosji. Z odpowiedzi resortu wynika, że od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości do Polski sprowadzono z Rosji 36 milionów ton węgla. Związkowcy napisali do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym domagają się interwencji rządu w tej sprawie. Wskazują, że import węgla z Rosji uderza w polskich górników i krytykują fakt, że jest on sprowadzany przez "spółki kontrolowane przez Skarb Państwa".

Kaczyński przed dojściem do władzy: Górnictwo jest dzisiaj w trudnej sytuacji, ale nie z winy górników

Przed dojściem do władzy politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sprowadzanie węgla z Rosji do Polski i wskazywali, że jego ograniczenie "rozwiąże część problemów górnictwa". - W tej chwili Polska więcej kupuje węgla, niż sprzedaje - mówił Jarosław Kaczyński w maju 2014 roku. Rok później stwierdził, że rząd PO-PSL "podniósł rękę na Polski węgiel". Zaznaczył też, że jego zdaniem można by zablokować import sprzedawanego po niskich cenach węgla z Rosji.

- Trzeba sobie uświadomić, o co w Polsce chodzi. Chciałem was zapewnić, że jeśli uda się dojść do władzy Prawu i Sprawiedliwości, to te praktyki się skończą. (...) Górnictwo jest dzisiaj w trudnej sytuacji, ale nie z winy górników, tylko tej władzy i klientystycznego systemu, w którym bardzo dużo ludzi, nie robiąc nic, zarabia - mówił. Argument o embargu na rosyjski węgiel podnosił wówczas także Mariusz Błaszczak.