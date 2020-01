Przed czterema laty Beata Szydło obiecała mieszkańcom wodociąg. "Pytania proszę kierować do obecnego rządu"

W styczniu 2016 roku Beata Szydło odwiedziła gminę Koniecpol, której mieszkańcy od kilku miesięcy nie mieli dostępu do wody. Ówczesna premier obiecała wtedy, że miejscowości: Łysaków, Kuźnica Wąsowska i Wąsosz zostaną przyłączone do sieci wodociągowej, zwracając się jednocześnie do związanego z PiS wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka (funkcję pełni do dziś), by ten wygospodarował środki potrzebne na budowę wodociągu.

- Ponad 1000 osób w gminie Koniecpol nie ma wody. Zajmijmy się tym, a nie toczmy jałowych, politycznych sporów. Opozycjo pozwól nam pracować! - pisała też wówczas na Twitterze Szydło.

Po równo czterech latach od wizyty obecnej europosłanki Prawa i Sprawiedliwości, sytuacja mieszkańców nie uległa większej zmianie. Jak ustalił "Fakt", wspomniane miejscowości wciąż nie mają wybudowanej infrastruktury wodociągowej i dystrybucją wody zajmują się tam strażacy. Według informacji dziennika dostępu do bieżącej wody doczekała się natomiast jedna osoba ze wsi Załęże.

- Moja mama ma 88 lat, twierdzi, że wody z kranu tutaj już nie dożyje. Czujemy się pominięci, bo inne wsie mają wodę i nie mają takich problemów - powiedziała "Faktowi" jedna z mieszkanek Kuźnicy Wąsowskiej.

Dziennik podaje, że z Beatą Szydło nie udało się skontaktować. Ona sama odniosła się do sprawy na Twitterze. - Proszę media o zaprzestanie manipulacji ws budowy wodociągu w gminie Koniecpol. Budowa wodociągu ruszyła już w 2016 roku i gdy byłam premierem rząd przekazywał pieniądze na kolejne etapy inwestycji. Pytania o obecny status środków dla gminy proszę kierować do obecnego rządu - napisała była premier.