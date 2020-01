Prognoza pogody na tydzień [20-26 stycznia]. Będzie dość ciepło i sucho

Z przewidywań meteorologów wynika, że nie powinniśmy się spodziewać uderzenia zimy. Śnieg będzie występował tylko lokalnie, a temperatura w ciągu dnia z reguły nie będzie spadać poniżej 0.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Synoptycy nie prognozują opadów

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że początek przyszłego tygodnia będzie dość słoneczny. Z prognozy pogody na portalu pogodynka.pl dowiadujemy się, że w poniedziałek i wtorek w całej Polsce nie będzie żadnych opadów, a temperatura będzie wahać się od 0 stopni w miejscowościach podgórskich do 5 stopni na Pomorzu Zachodnim. Najwięcej słońca zobaczymy przy zachodniej granicy i w centrum kraju. Duże zachmurzenie obserwować będziemy w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Pogoda na środę, czwartek i piątek. Będzie trochę deszczu i śniegu

W środę Polska podzieli się na dwie strefy pogodowe. Na wschodzie możemy spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie w dalszym ciągu będzie słonecznie. Temperatura będzie wahać się od 1 stopnia w Zielonej Górze do 5 stopni w Łodzi. W czwartek słońce znów zaświeci w niemal całej Polsce (z wyjątkiem południa, gdzie może spaść deszcz), a w większości regionów temperatura wzrośnie. Najzimniej będzie w Białymstoku - tam termometry wskażą -1 stopień. Najcieplejszymi miastami będą z kolei Bydgoszcz, Poznań i Wrocław, gdzie temperatura maksymalna w ciągu dnia wzrośnie do 6 stopni. Piątek będzie dniem pełnym opadów - w przeważającej części Polski będzie padał deszcz, a na północnym wschodzie także śnieg. Termometry wskażą od 2 stopni w Zielonej Górze do 7 we Wrocławiu.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Niewiele deszczu, ale dużo chmur

W sobotę będzie padał deszcz, ale tylko w województwach położonych przy granicach. W centralnej części kraju będzie pochmurno, ale nie będzie deszczu ani śniegu. W Warszawie i Bydgoszczy możemy spodziewać się także licznych przejaśnień. Termometry wskażą od 3 do 5 stopni. W niedzielę pochmurno będzie w całym kraju, ale deszcz spadnie tylko na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 3 do 6 stopni.