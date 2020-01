Lublin. Pijany lekarz mówił, że ma zamiar operować. Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło w środę 15 stycznia. Około 8:30 policja otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że jeden z lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie przyszedł do pracy pijany. Skierowany na miejsce patrol zbadał go alkomatem. Okazało się, że lekarz miał blisko jeden promil alkoholu we krwi.

Lublin. Pijany lekarz przyszedł "uzupełnić dokumentację"

"Kurier Lubelski" informuje, że lekarz miał się tłumaczyć, mówiąc, że przyszedł do swojego gabinetu tylko po to, aby uzupełnić dokumentację i tego dnia nie miał kontaktu z pacjentami. To podobno nie pierwszy raz, kiedy przyszedł do pracy w stanie wskazującym.

- W środę rano mówił, że ma zamiar dziś operować. Dlatego w trosce o pacjentów zgłosiliśmy sprawę na policję. Nie będziemy tego dalej tolerować - powiedzieli anonimowo pracownicy szpitala.

Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Rzecznik szpitala zapewnił, że pijany lekarz nie przeprowadził żadnej operacji. Stwierdził także, że do poniedziałku przebywa na urlopie. Kiedy wróci do pracy, dyrekcja ma wyciągnąć wobec niego konsekwencje - pisze "Gazeta Wyborcza".