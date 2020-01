Ksiądz odmówił udzielenia komunii Szymonowi Hołowni. "Sumienie mi nie pozwala. Za poglądy"

tempa-dzida2 2 godziny temu Oceniono 32 razy 24

MOJE SUMIENIE TEŻ GŁOŚNO KRZYCZY.

DLACZEGO TEN "RZĄD", CO RUSZ DAJE KOŚCIOŁOWI, A TO GRUNTY, A TO CORAZ WIĘKSZE PIENIĄDZE.

Czy to jeszcze aby kościół jest, czy tylko "PARTNER W SZEMRANYCH INTERESACH" ??????