Pieniądze z mszy pogrzebowej Adamowicza trafiły do rodzin w Aleppo. Parafia na tym nie poprzestała

W trakcie mszy pogrzebowej prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, która odbyła się 19 stycznia ubiegłego roku, w Bazylice Mariackiej zebrano na tacy 15 271 zł i 155 euro.

- Podjąłem od razu decyzję, że pieniądze pójdą na pomoc dla Aleppo. Z tamtej tacy Caritas Polska objął wsparciem cztery rodziny przez sześć miesięcy - mówi portalowi Gazeta.pl ks. prałat Ireneusz Bradtke, proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Gdańsku.

>>> Uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza. 19.01.2019 r.

Pieniądze na wsparcie dla rodzin w Aleppo

Chodzi konkretnie o prowadzony przez Caritas od kilku lat program "Rodzina Rodzinie", który, jak czytamy na stronie internetowej, "polega na bezpośredniej pomocy rodzinom z krajów ogarniętych wojną lub konfliktem poprzez jednorazowe lub comiesięczne wsparcie finansowe". Do tej pory pomoc otrzymało 900 rodzin, którym przekazano łącznie ponad 52 mln zł.

- Zasada jest taka, by dawać nie ryby, a wędki i nie uzależniać ludzi od pomocy. Akcja wymaga współpracy ze strony beneficjentów - wyjaśnia ks. Ireneusz Bradtke.

Jak precyzuje Caritas, organizacja nie chce "zniechęcać rodzin do poszukiwania zatrudnienia". W związku z tym wysokość comiesięcznego wsparcia, które otrzymuje dana rodzina, nie jest taka sama dla wszystkich: zależy od miejsca, w którym mieszkają beneficjenci (Syria, Strefa Gazy), liczby osób w rodzinie, ewentualnych problemów zdrowotnych. Według obecnie obowiązujących zasad, rodzinom przelewana jest kwota od 100 do 500 zł miesięcznie. Do ubiegłego roku wysokość pomocy dla jednej rodziny wynosiła standardowo 510 zł.

W środę w trakcie mszy w rocznicę śmierci Pawła Adamowicza w gdańskiej Bazylice Mariackiej zebrano ponad 10 tys. zł. I te pieniądze mają trafić na pomoc potrzebującym.

Ilu rodzinom w tym roku uda się pomóc? - Czekamy na wyliczenie Caritas Polska, kiedy tylko otrzymamy informację, podzielimy się nią w mediach społecznościowych - zapewnia proboszcz.