Zachodniopomorskie. Policjanci w czasie interwencji uderzyli mężczyznę w krocze i brzuch

czarek75 5 godzin temu Oceniono 32 razy 20

takie zachowania policjantow sa na porzadku dziennym. Wystarczy byc nietrzezwym i nie robic nic tylko isc po ulicy. Jest sie wtedy zaczepionym przez f-szy pod pozorem legitymowania od slowa do slowa wypytaja jesli jestes osoba o znacznym statusie czy to materialnym czy spolecznym jeszcze dadza ci spokoj a jesli budowlaniec pracownik fizyczny no to jedziecie na Izbe wytrzezwien i macie w notatce arogancki opryskliwy do interweniujacych f-szy uzywal slow wulgarnych odmowil okazania dokumentow stawial bierny i czynny opor. No i policjanci maja wynik i statystyke. Macie sprawe w sadzie a sedzia powie Pan mial 1 promil i mozecie zaprzeczac klekac cudowac i tak da wiare policjantom. Chyba ze przypadkowo akcja dzieje sie w kamerze monitoringu jakiegos sklepu czy warsztatu i jest na filmie ze dostajecie jeszcze po glowie i w krocze no to macie szanse. Specjalistami od takich dzialan sa policjanci prewencj tak ze stazem 2-10 lat bo pozniej to juz sie nie chce i do starego przelozony nie ma juz takiego cisnienia. Mozna bezdomnego wziac z lawki w parku i rowniez wpisac mu tak jak wyzej dodajac ze lezal na jezdni i jest juz pretekst dowiezienia do Izby. Jak pisalem na wstepie majatroche respekt do ludzi ogarnietych badz majetnych bo tutaj moze byc przypal. Adwokaci i skargi skladane na ich zachowania tego sie boja dlatego czesto ich ofiarami sa osoby wykluczine spolecznie malo oczytane nie znajace swoich praw. Sady powszechne to osobna patologia wydzialy kontroli rowniez. Gdyby nie to nagranie chlopak nie mialby czego szukac zwalili by wine na karb jego nietrzezwosci tak postepuje nasza policja sady. Pozdrawiam