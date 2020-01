Płock. Uderzony przez auto sygnalizator świetlny przewrócił się na 69-latka. Mężczyzna nie żyje

Do zdarzenia doszło około godziny 9:30 we wtorek 14 stycznia. Na ul. Czwartaków w Płocku niezidentyfikowane do tej pory auto zajechało drogę 61-letniej kobiecie prowadzącej samochód osobowy. Kierująca, aby uniknąć kolizji, skręciła gwałtownie w prawo i uderzyła w sygnalizator świetlny. Ten przewrócił się i uderzył stojącego nieopodal 69-latka, który czekał na zielone światło przy przejściu dla pieszych - relacjonuje "Gazeta Wyborcza".

REKLAMA

>>> Polskie przejścia dla pieszych są śmiertelnie niebezpieczne

Płock. Nie żyje 69-letni pieszy. Zmarł pomimo szybkiej reanimacji

69-letni mężczyzna, na którego przewrócił się sygnalizator świetlny, upadł na chodnik. Na miejsce wezwano pogotowie. Medycy przystąpili do reanimacji, ale poszkodowanego nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia - w rozmowie z Radiem Dla Ciebie poinformowała Krystyna Kowalska z biura prasowego płockiej komendy policji.

Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem prokuratora. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Istotne dla sprawy jest m.in. to, kim była osoba, która wymusiła pierwszeństwo na 61-latce i uciekła z miejsca wypadku.