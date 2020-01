Prognoza pogody. W środę kulminacja ciepłej pogody. To przez trzy ośrodki ciśnienia nad Europą

W środę 15 stycznia nastąpi kulminacja ciepłej pogody. Synoptycy IMGW prognozują, że w niektórych miejscowościach termometry wskażą nawet 12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. 12 stopni odnotujemy w Jeleniej Górze, 11 stopni we Wrocławiu, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, a 10 stopni - w Opolu, Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy i Koszalinie. Najzimniej będzie jutro w Zakopanem, gdzie temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 1 stopnień na plusie.

Dlaczego w Polsce będzie tak ciepło? Na antenie telewizji TVN Meteo Tomasz Wasilewski wyjaśnił, że jest to związane z trzema ośrodkami ciśnienia, które wpływają obecnie na pogodę w Europie. Na południu kontynentu znajdują się dwa wyże, a na północy jeden niż, co powoduje, że od strony Atlantyku i Morza Śródziemnego na wschód przemieszczają się bardzo duże ilości ciepłego powietrza.

Długoterminowa prognoza pogody. Śniegu będzie niewiele. Najwięcej opadów w górach

Długoterminowa prognoza pogody przygotowana przez IMGW pokazuje, że w ciągu kolejnych 16 dni nie powinniśmy się spodziewać zimy. Przez większość dni niebo będzie całkowicie zachmurzone, czasami zobaczymy także przejaśnienia. Opady deszczu będą należeć do rzadkości i wystąpią lokalnie. Sporadyczne i słabe opady śniegu prognozuje się tylko dla południowej części kraju. W dniach 14-29 stycznia temperatura w Warszawie będzie wahać się od -1 do nawet 9 stopni Celsjusza, a w Zakopanem od -6 do 6 stopni Celsjusza.

IMGW: Grudzień 2019 był miesiącem ekstremalnie ciepłym

Wszystko wskazuje na to, że zima 2109/2020 będzie bardzo ciepła. Badacze z IMGW przygotowali podsumowanie termiczne grudnia 2019 roku, z którego wynika, że miesiąc ten można zaliczyć do ekstremalnie ciepłych. Średnia temperatura powietrza w Polsce w grudniu ubiegłego roku wyniosła 3,2 stopni Celsjusza. Oznacza to, że była ona o 3,6 stopnia wyższa od średniej wieloletniej temperatury dla tego miesiąca.