Chciał przejechać 60 km samochodem niemal pękniętym na pół. "Policjantom trudno było w to uwierzyć"

Policjanci z Opoczna nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Zatrzymany do kontroli samochód miał prawie całkowicie zmiażdżone nadwozie. Auto, jak napisała policja, było "niemal pęknięte na pół". 32-letni kierowca chciał nim przejechać aż 60 km.

Policja Łódzka Otwórz galerię (2)

