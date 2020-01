Paweł Adamowicz tuż po ataku. TVN pokazał niepublikowane dotąd nagranie i zdjęcia

Na nagraniu opublikowanym przez telewizję TVN widać, że tuż po ataku dokonanym przez Stefana W. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz był świadomy. Siedząc na scenie uciskał zranione miejsce i czekał na pomoc. Materiał pokazuje także gromadzących się wokół samorządowca ludzi. W tym samym czasie Stefan W. leżał na scenie, obezwładniony przez świadków zdarzenia. Link do nagrania można znaleźć w umieszczonym poniżej wpisie "Faktów" TVN.

Śmierć Pawła Adamowicza. Biegli ustalają, czy Stefan W. był poczytalny

Paweł Adamowicz został zaatakowany przez Stefana W. podczas gdańskiego Finału WOŚP 2019. Przeszedł operację ratującą życie, jednak pomimo starań lekarzy zmarł. Od śmierci prezydenta Gdańska minął rok, ale wciąż nie wiadomo, czy Stefan W., który zadał mu trzy ciosy nożem, trafi do więzienia czy do zakładu psychiatrycznego. Prokuratorzy zakwestionowali opinię ekspertów, którzy stwierdzili, że nożownik był niepoczytalny, dlatego powołano kolejny zespół biegłych. Postępowanie w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza zostało przedłużone do połowy kwietnia 2020 roku.