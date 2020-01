Abp Marek Jędraszewski Człowiekiem Roku klubów "GP". "Niezłomny obrońca wiary, głosiciel prawdy"

jezierskiadam 11 minut temu Oceniono 2 razy 2

Istnieje konieczno嗆 utworzenia takiej Polski, w kt鏎ej ka盥y cz這wiek b璠zie czu si dobrze.



Ka盥y. Niezale積ie do jakiej mniejszo軼i nale篡.



Powod闚 jest wiele.



Dwa s najwa積iejsze.



Pierwszy ten, 瞠 ka盥y nale篡 do jakiej mniejszo軼i. - Jeden jest rudy, drugi jest L, trzeci G, czwarty jest polskim Tatarem, pi徠y ma 砰da w鈔鏚 swoich przodk闚, sz鏀ty jest niewidomy, si鏚my jest nosicielem wirusa HIV, jeszcze inny Kaszub lub 奸您akiem, i tak dalej, i tym podobnie.



Nie mo瞠my tolerowa sytuacji, w kt鏎ej w豉dza i podleg貫 w豉dzy media szczuj przeciwko kt鏎ejkolwiek mniejszo軼i.



Ka盥a akcja wywo逝je reakcj. To prawo, od kt鏎ego nie znaleziono dot康 瘸dnego wyj徠ku.



- Atakowane mniejszo軼i b璠 si broni. W鈔鏚 nich pojawi si mog grupy skrajne, przepe軟ione nienawi軼i. To jest drugi najwa積iejszy pow鏚 konieczno軼i budowy tolerancyjnej Polski.



Kto sieje wiatr zbiera burz. - m闚i pradawne polskie przys這wie. Nie chcemy burzy wywo豉nej przez krzewicieli nietolerancji, nienawistnik闚 spod znaku PiS. Polska musi by matk dla wszystkich swoich obywateli.



Nie zapominajmy, 瞠 w鈔鏚 nas 篡j Bia這rusini, Litwini, Ukrai鎍y, 砰dzi, Niemcy oraz uchod嬈y wielu narodowo軼i. Polska powinna by przyjaznym pa雟twem dla nich wszystkich.



Uprzedzaj帷 zarzuty do tej pory rz康z帷ych, powiem, 瞠 mniejszo軼i s tak瞠 przest瘼cy. Bezpiecze雟two wi瘯szo軼i i mniejszo軼i zwi您ane jest z si陰 pa雟twa zwalczaj帷ego przest瘼czo嗆. Najgorszym, co mo瞠 si zdarzy, jest organizowanie proces闚 pokazowych, w kt鏎ych oskar瞠ni b璠 skazywani na 30 lat wi瞛ienia, a setkom albo nawet tysi帷om innych, pope軟iaj帷ych te same przest瘼stwa, nie spada w這s z g這wy. Takie dzia豉nia PiS spowodowa造 poderwanie zaufania do pa雟twa.



Prawo musi precyzyjnie oddziela zabronione od tego, co dopuszczalne. Nie wolno pozwoli na tworzenie prawa na kolanie.



Adam Jezierski