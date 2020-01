"Wiadomości" TVP chętnie krytykują WOŚP i Owsiaka. Holecka kiedyś dziękowała mu za zdrowie syna

- Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie urządzenia i do rezonansu, i do tomografii, mój synek korzystał wiele lat temu z inkubatora dobrze doposażonego, z serduszkiem WOŚP, i za to dziękuję. Uratowaliście wiele istnień. To chyba musi być ogromna satysfakcja - powiedziała kilka lat temu w TVP Danuta Holecka.

Na aukcję Orkiestry przekazała wtedy długopis, który otrzymała od męża na rocznicę ślubu, a jej synowie pisali nim maturę. Długopis sprzedano za 550 zł.

Danuta Holecka do Jerzego Owsiaka: Grajcie do końca świata i o jeden dzień dłużej

Dziennikarka, która pełni dziś funkcję szefowej redakcji programu informacyjnego "Wiadomości", prosiła niegdyś Jerzego Owsiaka, aby jego Orkiestra grała "do końca świata i o jeden dzień dłużej". Nagranie sprzed lat udostępnili w internecie użytkownicy Twittera. Niektórzy szydzą z Danuty Holeckiej, pisząc, że pochodzi ono z czasów, "gdy nie była jeszcze funkcjonariuszką partyjną PiS" - dziś podobna rozmowa z Owsiakiem z pewnością by się nie odbyła.

"Z bólami kręgosłupa żyję od podstawówki. Czasem przesunie się dysk i ból jest nie do zniesienia. Ale to mi przypomina, że kręgosłup boli, BO GO MAM" - skomentowała nagranie dziennikarka Gazety.pl Wiktoria Beczek.

TVP krytykuje Jerzego Owsiaka w materiale o śmierci Pawła Adamowicza

Od 2016 roku telewizja publiczna nie emituje relacji z Finałów WOŚP. W tym roku w wydaniu "Wiadomości" emitowanym w niedzielę 12 stycznia ukazał się materiał krytykujący Jerzego Owsiaka. Materiał na temat samej zbiórki trwał zaledwie trzydzieści sekund. Kolejne sześć minut poświęcono śmierci Pawła Adamowicza i odpowiedzialności za tę tragedię, którą zdaniem dziennikarzy TVP ponoszą organizatorzy gdańskiego Finału WOŚP 2019.

"Razem z kolejnym finałem WOŚP niestety powraca festiwal obciążania odpowiedzialnością za zeszłoroczną tragedię. (...). Jerzy Owsiak sugeruje winnych tej tragedii, szuka ich wszędzie, tylko nie w gronie organizatorów gdańskiego finału WOŚP".