Pijani kierowcy pokryją koszty leczenia poszkodowanych w wypadkach? Projekt ustawy trafił do Sejmu

hirokuni pół godziny temu Oceniono 7 razy 5

Brawo! To bardzo dobry ruch; Wiadomo, że ciężko będzie wyegzekwować od takiego sprawcy dziesiątki czy setki tysięcy złotych, ale powinno to przynieść skutek odstraszający przed łamaniem prawa przez sporą grupę osobników. Problemem może także okazać się to, że poszkodowanym także wówczas dużo trudniej uzyskać będzie odszkodowania od takich sprawców, gdyż będzie się trzeba dzielić z NFZetem (o ile ten nie będzie też traktowany w sposób uprzywilejowany - że to jego roszczenia będą finalizowane w pierwszej kolejności)...