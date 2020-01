"NYT": W muzeum w Gdańsku znajdują się dzieła zrabowane przez nazistów w Holandii

marek.michnik2018 pół godziny temu Oceniono 8 razy 6

No przecież jak wół napisaliście "Holenderskie Ministerstwo Kultury stwierdziło z kolei, że roszczenia o restytucję powinny składać osoby fizyczne, a nie państwo"

Jeżeli Holandia, czy jak ją tam zwą, nie występuje o zwrot jako państwo to powinii robic to osoby którym je zrabowano. Jeżeli nie żyją, to spadkobiercy. Jak nie ma spadkobierców to co? Ano Żydzi wymyślili sobie nową formułę. To Izrael jest spadkobiercą wszystkich Żydów.

Ludzie trzymajcie mnie.

Komu mamy oddać te obrazy? Według jakiego prawa?

Według takiego samego prawa jakie zaserwował Danny Danon ambasdaor Izraela w ONZ.

"Biblia to nasz akt własności ziem palestyńskich"

Ja pi..rd...lę.