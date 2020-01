Polskim konsulom we Lwowie grożono śmiercią. SBU zatrzymała dwóch mężczyzn

Ukraińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy wysyłali maile z pogróżkami pozbawienia życia do polskich konsulów we Lwowie. Sprawa ma związek z procederem fałszowania dokumentów potrzebnych do wyrobienia Kart Polaka.

REKLAMA

SBU

REKLAMA