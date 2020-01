Polskim konsulom we Lwowie grożono śmiercią. SBU zatrzymała dwóch mężczyzn

staryman 10 minut temu Oceniono 2 razy 2

„Według danych polskiego MSZ Kartę Polaka otrzymało ponad 120 tysięcy obywateli Ukrainy”

A skąd się tam tylu tych Polaków wzięło po czystkach etnicznych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej i po powojennych falach repatriacji niedobitków?



Coś mi się wydaje, że większość z tych „Polaków” stworzyli tacy goście, jak ci, których właśnie zamknęła SBU. Może by tak odpowiednie polskie służby zajęły się weryfikacją tych „Polaków”, za których przywileje w Polsce wszyscy wszakże płacimy? Przecież tym naszym służbom też za coś – do cholery! – płacimy, nieprawdaż? Ich funkcjonariusze mają zresztą także liczne przywileje, o których zwykły „Kowalski” nawet pojęcia nie ma, bo jakby miał, to zacząłby zgrzytać zębami. To może by wreszcie te nasze święte, dobrze wypasione krowy, zaczęły coś robić, nie czekając, aż SBU ich wyręczy? Bo SBU nie ma w tym żadnego interesu, a tym razem zadziałało tylko dlatego, że pojawiły się groźby w stosunku do dyplomatów.



No, leniwe miśki z ABW czy czego tam (trudno „ogarnąć” - tak nam się tych służb namnożyło, że same pewnie nie wiedzą, co tam do czyich kompetencji należy, więc na wszelki wypadek nic nie robią, a jak się smród z czegoś zrobi, to wskazują na „kolegów”), bierzcie się – kuźwa - do roboty! SBU ma wam Polaków weryfikować?