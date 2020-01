Silny wstrząs na Śląsku. Odczuli je mieszkańcy wielu miast. "Mieszkaniami zabujało"

jonkasta godzinę temu Oceniono 9 razy 3

to nie było śmieszne, czekam w końcu na jakieś wyjaśnienia ludzi, którzy doprowadzili Śląsk do katastrofy, do zagłady... jesteśmy kilkanaście razy w roku wstrząsani takimi tąpnięciami. jesteśmy krok od ludzkich tragedii. Przez wszystkie te lata nie słyszałam tłumaczenia, objaśniania i coś robienia. Cisza. Za to szykują się plany nowych kopaln, nowych dewastacji i zniszcenia naszego życia w tym regionie.