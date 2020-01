Silny wstrząs na Śląsku. Odczuli je mieszkańcy wielu miast. "Mieszkaniami zabujało"

W poniedziałek 13 stycznia po godzinie 14 na Górnym Śląsku doszło do silnego wstrząsu w kopalni Budryk w Ornontowicach. Objął on swoim zasięgiem m.in. Katowice, Mikołów, Rybnik, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Łaziska - podaje Radio Zet. Do wstrząsu doszło także w kopalni Wujek znajdującej się w Katowicach.

Śląsk. Mieszkańcy odczuli skutki silnego wstrząsu. "Mieszkaniami zatrzęsło"

Górnicy z obu kopalń zostali bezpiecznie wycofani spod ziemi. Skutki wstrząsu odczuli jednak mieszkańcy wielu śląskich miast, którzy relacjonowali, że ich mieszkaniami dosłownie "zabujało i zatrzęsło" - podaje "Dziennik Zachodni". Europejskie Centrum Sejsmologiczne poinformowało, że wstrząs miał magnitudę 3,8, co oznacza, że był dość silny i wyraźnie odczuwalny (według skali zniszczenia budynków może spowodować wstrząs o magnitudzie 5,5). Jego epicentrum znajdowało się między Gierałtowicami a Ornontowicami.

Nie ma informacji o uszkodzeniach budynków ani o żadnej osobie poszkodowanej.