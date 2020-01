Wielkopolska. Ciężarówka staranowała szlabany i wjechała pod pociąg. Jest nagranie

masz01 2 godziny temu Oceniono 36 razy 30

Temu idiocie należy dożywotnio zabrać prawo jazdy.

Na nagraniu widać jak częściowo omija szlaban, więc niech nie opowiada bzdur o oślepieniu

- a gdyby nawet, to co - jak jesteśmy "oślepieni", to jedziemy na oślep???