Rocznica śmierci Pawła Adamowicza. W Gdańsku otwarcie alei tragicznie zmarłego prezydenta

jezierskiadam 8 minut temu Oceniono 1 raz 1

Zamordowanie Prezydenta Gdańska dołączy do bardzo długiej listy wydarzeń niewyjaśnionych.

....

To nic, że zostało dokonane w obecności tłumu świadków, przed telewizyjnymi kamerami, że sprawcę ujęto na gorącym uczynku. - To morderstwo przypomina zamach na JP2 w wykonaniu Ali Agcy. Tylko efekt bardziej tragiczny. Od zamachu na JP2 minęło kilkadziesiąt lat i sprawa nadal nie jest wyjaśniona a wokół niej aż kłębi się od teorii spiskowych.



Przestępstwa o politycznym charakterze tak mają.



Zwykłe kolizje drogowe są łatwe do oceny. Wypadek limuzyny z Szydłem na pokładzie będzie analizowany przez dziesięciolecia.



Jakie straty i komu przyniosły rabunki dokonane przez Stefana W.?



Stefan W. podczas trzech napadów na banki zrabował 15 000 PLN.



Banki straciły mniej ponieważ policja ujęła Stefana W. gdy uciekał taksówką po dokonaniu ostatniego napadu. Czyli, jak rozumiem, policja odzyskała pieniądze zrabowane w trzecim banku. Za rabunek 15 000 PLN dostał 5.5 lat odsiadki, czyli ponad 4 miesiące za zrabowany 1 000 PLN. Za skutecznie zrabowany 1 000 około pół roku. Straty podatników na osądzenie i utrzymanie Stefana W. w więzieniu są o wiele większe od strat poniesionych przez napadnięte banki.



Podczas odsiadki Stefan W. niemal codziennie dowiadywał się z telewizji, że politycy z Platformy Obywatelskiej kradli miliony i spotykało ich w związku z tym co najwyżej pogrożenie palcem.



Dodatkowo.

Stefan W., który jako nastolatek miał objawy budzące wątpliwości psychologów szkolnych, w więzieniu doznał halucynacji i został skierowany na leczenie psychiatryczne. Pobyt w szpitalu uznał za szykanę a metody lecznicze stosowane przez psychiatrów za tortury. Kto widział słynny film pt. “Lot nad kukułczym gniazdem” wie, że coś jest na rzeczy. Medycyna zrobiła postęp i lobotomii dziś nie przeprowadza się pacjentom chorym na schizofrenię paranoidalną, ale przywiązywanie do łóżka i kaftan bezpieczeństwa są nadal metodami stosowanymi wobec opornych pacjentów. Paranoicy z reguły są przekonani, że nie chorują a leczenie to szykany i tortury.



Zbrodnia na Adamowiczu dokonana podczas imprezy zorganizowanej przez oskarżonego o malwersacje Owsiaka była w zamierzeniu sprawcy manifestacją w obronie wszystkich wsadzanych do więzienia w wymiarze pół roku za ukradziony 1 000 PLN. Wsadzanych do więzienia przez złodziei z PO bezkarnie kradnących miliony.



Paranoicy z reguły są logiczni i precyzyjni w działaniu.



Paranoiczne poglądy można zaszczepić za pomocą mediów. Jest to zjawisko nazywane przez psychiatrów paranoją indukowaną. Schizofrenicy paranoidalni są bardzo podobni do paranoików. Różnica polega na tym, że mają czasem halucynacje, których nie umieją odróżnić od rzeczywistości..



Adam Jezierski



Opublikowane 17/01/2019 (dwa tysiące dziewiętnastego)