Nie żyje Ukrainka, którą szef wywiózł do parku. Kobieta dostala wylewu na terenie zakładu pracy

I to jest prawdziwy obraz naszych rodaków. Dzisiaj wywożą chorych do lasu, a w czasie okupacji... No właśnie, wiadomo o co chodzi. A nasz prezydent zamiast dać innym przykład prawego człowieka, za którego chce uchodzić, nawet nie che jechać na rocznicę do Yad Vashem. Zatem Polacy, nie wstydźcie się prawdziwej natury. Wokół nas jest mnóstwo takich typów jak ten byznesmen z Wielkopolski. To prawdziwy obraz tzw. katolickiej kultury, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.