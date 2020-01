Terespol. Z rzeki wyłowiono samochód radnego. Policja poszukuje mężczyzny

Rozpoczął się kolejny dzień poszukiwań 45-letniego radnego gminy Terespol Tomasza Sylwesiuka. Mężczyzna zaginął w piątek 10 grudnia. Dzień później w rzece Krzna odnaleziono jego samochód, jednak w pojeździe nikogo nie było. Wewnątrz auta znaleziono dokumenty oraz pas z nabojami. W dniu zaginięcia Tomasz Sylwesiuk miał udać się na polowanie - informuje Polsat News.

REKLAMA

>>> Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Terespol. Poszukiwania zaginionego radnego. Policja wykorzystała drona

Od soboty trwają intensywne poszukiwania mężczyzny. W akcję włączyły się m.in. Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie, Straż Pożarna z JRG Małaszewicze oraz OSP Neple, a także funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Terespolu. W poszukiwaniach pomagają także okoliczni mieszkańcy. W czasie akcji służby wykorzystały nowoczesny sprzęt, m.in. drona, który umożliwił sprawdzenie trudno dostępnych obszarów. Niestety, do tej pory nie znaleziono 45-latka. W poprzek rzeki, w którym znaleziono samochód radnego, zamocowano siatkę, która może zatrzymać ciało - podaje portal lublin112.pl.

O tym, że zaginiony to Tomasz Sylwesiuk, poinformowała na Facebooku jego rodzina. W dniu zaginięcia miał na sobie zielone spodnie moro oraz brązowe trapery. Zaginiony ma ok 180 cm wzrostu, waży ok 110 kg, ma brązowe oczy i włosy oraz bliznę z tyłu głowy.