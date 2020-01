marcin1948 pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

"Ukraina.Rząd wypłaci po 32 tys. zł odszkodowania rodzinom ofiar katastrofy samolotu w Iranie"



Wypłacą w złotówkach ??? To pewnie z tej pożyczki co od PiSiorów dostali.A tak ludzie gadali że banderland ta kasę przeżre i nic z tego nie będzie.

A tu popatrzcie.ZONK.

Zostawili na "czarną" godzinę.

I jak teraz się czujecie nienawistni defetyści i krytycy Polsko-Banderlandzkiej przyjaźni do końca świata i o jeden dzień dłużej ??