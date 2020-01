WOŚP 2020 - ile za rekordowe aukcje? Najdroższym przedmiotem replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk

Wśród rekordowych aukcji WOŚP znajdują się przede wszystkim przedmioty należące do gwiazd i różnego rodzaju spotkania ze sportowcami, politykami czy dziennikarzami. Najdroższą spośród licytowanych dla fundacji WOŚP rzeczy jest obecnie (godz. 8 rano w poniedziałek 13 stycznia) oficjalna replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk, który pisarka odebrała z rąk króla Szwecji w grudniu 2019 r.

Rekordowe aukcje WOŚP. Oprócz medalu noblistki samochody, kurtka i pianino

Kolejny przedmiot, który cieszy się dużą popularnością wśród licytujących to samochód Mini Cooper z programu "Klimek kontra Duda" emitowanego przez telewizję TVN Turbo. Pojazd, który został przerobiony przez Grzegorza Dudę w pierwszej serii wspomnianego programu, kosztuje już 70 100 zł. Trzecim najdroższym przedmiotem na licytacjach Fundacji WOŚP również jest samochód. To Mazda 3, którą otrzymał Wojciech Smarzowski, wygrywając nagrodę kulturalną Onetu i Miasta Krakowa O!Lśnienie w 2018 roku. Cena tego pojazdu to obecnie ponad 55 tys. zł.

Wśród najdroższych aukcji WOŚP 2020 znajdują się także: