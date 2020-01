Finał WOŚP 2020. Ile pieniędzy zebrano? Wynik jest imponujący. Czy będzie rekord?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 28 raz z rzędu. Organizatorzy Finału WOŚP 2020 poinformowali po północy, że zadeklarowana kwota tegorocznej zbiórki to 115 362 894 zł. Jest ona wyższa niż w roku ubiegłym. Podczas Finału WOŚP 2019 zebrano ok. 92 mln zł. Gdy podsumowano całą akcję i doliczono do tego wyniku m.in. dochód z licytacji, okazało się, że WOŚP zebrał dokładnie 175 938 717,56 zł. Wszystko wskazuje na to, że rekord ten zostanie pobity. Czy tak się stanie, dowiemy się, gdy przyjdzie czas na ostateczne podsumowanie, czyli 8 marca.

Finał WOŚP 2020. Na jaki cel zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

W 2020 roku WOŚP zagrała po to, aby zapewnić najwyższe standardy diagnostyczne i lecznicze w dziecięcej medycynie zabiegowej. Za zebraną w tym roku kwotę WOŚP planuje kupić m.in. lampy i stoły operacyjne, aparaty do znieczulenia, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C i zestawy endoskopowe. Pierwszy sprzęt medyczny 28. Finału WOŚP trafił już do szpitali w 14 miastach. Są to: Ostrów Mazowiecki, Warszawa, Opole, Wałbrzych, Elbląg, Sosnowiec, Bydgoszcz, Trzebnica, Karczew, Kartuzy, Radzyń Podlaski, Wieluń, Trzcianka i Olsztyn.