Pogoda na dziś - wtorek 14 stycznia. Spore rozpogodzenia na południu i wschodzie

Duże zachmurzenia prognozowane są przede wszystkim dla północnych i zachodnich województw. W drugiej części dnia przewidywane są tam także opady deszczu.

Temperatura. Aż 9 stopni zapowiadanych jest dla Pomorza Zachodniego

Najwyższa temperatura prognozowana jest we wtorek w województwie zachodniopomorskim, gdzie będzie 9 stopni oraz lubuskim, gdzie zapowiadanych jest 8 stopni. W Poznaniu i Wrocławiu będzie z kolei maksymalnie 7 stopni. Najniższa temperatura, 3 stopnie, czeka mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego. W Olsztynie i Warszawie termometry pokażą 4 stopnie. W pozostałych regionach od 5 do 6 stopni. W nocy temperatura spadnie do -2 stopni w Suwałkach i do 5 stopni na zachodzie kraju.

Pogoda na dziś - wtorek 14 stycznia. gazeta.pl

Opady. Większe rozpogodzenia na południu i wschodzie kraju

W dzień na zachodzie i północy zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na większe rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy południowej i wschodniej Polski. Rano opady deszczu prognozowane są w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. W drugiej części dnia deszczowy front zacznie nadciągać nad zachodnią i centralną Polskę. Wtedy deszcz przewidywany jest także w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem może wiać do 60 km/h, a w górach do 70-100 km/h.

