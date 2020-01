WOŚP zagrała po raz 28., czy padnie rekord? Pobicie wyniku z 2019 roku wisi w powietrzu

12 stycznia w całej Polsce zagrała, po raz 28., Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny cel kwesty to zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny, a cała akcja działała pod hasłem "Wiatr w żagle". Poza tym - co podkreślali organizatorzy - w świetle wydarzeń w Australii grano też dla mieszkańców kontynentu dotkniętego ogromnymi pożarami.

28. finał WOŚP. Pobicie rekordu z 2019 roku wisi w powietrzu

Do godz. 23 w niedzielę na kontach WOŚP było ponad 100 milionów złotych. Dla porównania, w roku 2019 o godz. 22 na koncie fundacji zanotowano około 70 milionów złotych. Wszystko wskazuje więc na to, że WOŚP pobije zeszłoroczny rekord. Na ostateczne podsumowanie przyjdzie nam jeszcze poczekać aż do 8 marca.

Rok 2019 przyniósł rekord zbiórki - prawie 176 milionów złotych, ale też tragiczne wydarzenia z Gdańska, gdzie w wyniku ran zadanych przez Stefana W. zginął prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Finał WOŚP w Gdańsku. "Tutaj bije serce Polski, serce Pawła"

Zgodnie z tradycją, w wielu miejscach kraju, o godz. 20 rozbłysło "Światełko do nieba", które uświetnia każdy finał WOŚP. Inny wymiar miało "światełko" własnie w Gdańsku, gdzie zagrano "Sound of silence", a w niebo skierowano słup światła zamiast fajerwerków.

Żona Adamowicza, Magdalena, mówiła do zebranych w Gdańsku mieszkańców: - Cała Polska jest teraz w Gdańsku, tutaj bije serce Polski, tutaj ciągle bije serce Pawła i nie przestanie bić do końca świata i jeden dzień dłużej.

28. finał WOŚP - aukcje, sztaby i "najmłodszy wolontariusz"

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grano i kwestowano nie tylko na ulicach, ale też w sztabach rozrzuconych po miastach Polski, jak i w internecie - w formie licytacji. Reporter Gazeta.pl w jednym ze sztabów wypatrzył "najmłodszego wolontariusza" na tegorocznym graniu:

Jak co roku w WOŚP zaangażowali się ludzie kultury, celebryci, aktorzy czy dziennikarze, a kwestowały również całe rodziny: w tłumie wolontariuszy WOŚP wypatrzyliśmy babcię, mamę i wnuczkę. Tak wyjaśniały swój udział:

W tegorocznych aukcjach można było wylicytować m.in.: koszulkę sportową prezydenta Andrzeja Dudy, suknię Agaty Dudy z wizyty w Japonii, jedna z replik Medalu Noblowskiego Olgi Tokarczuk, a piłkarz Robert Lewandowski zaoferował spotkanie z lunchem dla dwóch osób. Można wylicytować także brązowy medal, który polscy siatkarze wywalczyli podczas Final Six Ligi Narodów w Chicago.

Gazeta.pl również gra z WOŚP. Na naszych aukcjach można wylicytować m.in. krawat przekazany przez Aleksandra Kwaśniewskiego, książkę "Szczerze" Donalda Tuska z autografem byłego szefa Rady Europejskiej czy szklaną różę od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.