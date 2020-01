Gdańsk uczcił pamięć prezydenta. Poruszająca przemowa Magdaleny Adamowicz, słup światła zamiast fajerwerków

niekandydujacy_niepolityk godzinę temu Oceniono 15 razy 1

Morderstwo polityczne Pawła Adamowicza w atmosferze nagonki to niechlubna powtórka z mordu dokonanego na Gabrielu Narutowiczu.

To powinno dać do myślenia, tym bardziej, że znalazł się ktoś (podobno nie anonimowy), kto złożył kwiaty na grobie mordercy Narutowicza i podpisał wieniec słowami "bohaterowi Polacy".

Nikt na to nie zareagował.