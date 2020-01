Gdańsk uczcił pamięć prezydenta. Poruszająca przemowa Magdaleny Adamowicz, słup światła zamiast fajerwerków

christomoltisanti godzinę temu Oceniono 12 razy 4

W Wiadomościach w ku...zji , można było dziś usłyszeć , że to Owsiak jest winien śmierci Adamowicza. Oczywiście w porozumieniu z Sikorskim i Komorowskim. Do tego zabójca Adamowicza , oglądał w więzieniu TVN i dlatego nie miał wyjścia - musiał zabić prezydenta. Czy to nie skandal , że w tym materiale nie nawiązano do Tuska i katastrofy smoleńskiej ??