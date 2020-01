W "Wiadomościach" 30 sekund o WOŚP i ponad 6 minut o Owsiaku. "Winę za zabójstwo zaczął zrzucać na innych"

Dariusz Siekański pół godziny temu Oceniono 9 razy 9

To jest właśnie ta misja którą wg. ustawy wypełnia telewizja publiczna ? Kilkunastosekundowa wzmianka o finale największej charytatywnej akcji w Europie , akcji która łączy wszystkich Polaków bez względu na poglądy , wyznanie , wiek i orientację . To że WOŚP po zwycięstwie PISIORÓW w 2015 roku została wyrzucona z telewizji publicznej powinno być traktowane jak przestępstwo przeciwko ustawie o radiofonii i telewizji . Mam nadzieję , że być może kiedyś odpowiedzą za to co zrobili z telewizją publiczną ,za to jak bardzo ją zeszmacili , i to nie tylko ten pionek Kurski ale także ten mały człowieczek który tak nienawidzi większości Polaków .