Wicerzecznik PiS w Polsacie dostał na wizji serduszko WOŚP. Godzinę później w TVP już go nie miał

W programie "Newsroom" w Polsat News prowadzący Robert Feluś gościł wicerzecznika PiSRadosława Fogla i wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. Feluś zwrócił uwagę na to, że Fogiel - w przeciwieństwie do niego i Kamińskiego - nie ma naklejonego serduszka WOŚP. - Nie ma serduszka, odkleiło się, czy nie było chęci, żeby przykleić? - dopytywał polityka PiS prowadzący.

Fogiel odparł, że choć wrzucał pieniądze na kwestę, to nigdy nie brał serduszka WOŚP, żeby "zostawić dla innych". - Nie ma obowiązku, ale może pan poseł by przykleił? - dopytywał prowadzący, wręczając Foglowi naklejkę. Poseł PiS podarunek przyjął, przykleił serduszko WOŚP do marynarki, dodając od siebie: - Mogę oczywiście przykleić, nie widzę problemu.

Fogiel o WOŚP: Nie ma co się kłócić o sprawy, które komuś pomagają

Feluś kontynuował temat WOŚP, mówiąc, że "nie ma o co się kłócić, dobre rzeczy ten Owsiak robi".

Generalnie nie ma się co kłócić o sprawy, które komuś pomagają. Czy to WOŚP, czy to zbiórki internetowe

- odpowiedział Fogiel. Dodał po chwili, że choć są osoby, które niespecjalnie akceptują poglądy Jerzego Owsiaka, to on jest zdania, że "nie ma z co z tego powodu drzeć szat".

Skąd w ogóle zainteresowanie Roberta Felusia tym, czy polityk PiS miał naklejkę WOŚP? W przeszłości politycy tej formacji nieprzychylnie wypowiadali się o orkiestrze, Stanisław Pięta nazywał WOŚP "hecą", a Krystyna Pawłowicz mówiła, że "WOŚP na ulicy stawia na wabia dzieci i młodzież".

Swego rodzaju symbolem walki z WOŚP stała się też sprawa z 2017 roku, gdy TVP nie tylko przemilczało zbiórkę, a w "Wiadomościach" wymazano serduszko WOŚP z kurtki posła Platformy Obywatelskiej.

Bez serduszka w TVP Info

Program "Newsroom" zakończył się krótko przed 19. O godzinie 20 Fogiel był już gościem "Gościa Wiadomości" w TVP Info. I choć ubrany był tak samo, to serduszko zniknęło z brustaszy marynarki.

Radosław Fogiel TVP Info

W całej Polsce trwa 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu najmłodszy wolontariusz ze sztabu w Warszawie: