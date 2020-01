WOŚP bije kolejny rekord! Stan zbiórki na godzinę 15 przebił zeszłoroczny o grubo ponad milion złotych

almagus 13 minut temu Oceniono 1 raz 1

Ich komunistyczne szkoły wrzeszczą parafii matoły!



Piękna młodzieży z puszką.

Mam dożyć do kardiologa.

Na doraźnym opuszczą.

Przyjdzie ksiądz i do Boga.



Trzy lata oczekiwania.

Każdy schodek brak tlenu.

Rząd poczynił starania.

Opiekę dają swojemu.



Weźmy takiego prezesa.

Bezkarny mimo wieży.

Tego co w banku miesza.

Jemu pewnie nie leży.



A przecież od chemikaliów.

Benzyny ołowiowej.

Rzek pełnych fekaliów.

I jeszcze pensji głodowej.



Było ustrzeż nas panie.

Do partii zapisał się Bóg.

Zwycięski się nie ostanie.

PiSdent wrzeszczy to wróg.



2020-01-12 almagus



Po co im du-pek, mają całą Dudę!



