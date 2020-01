Proboszcz z Elbląga odda tacę na WOŚP. Tego dnia wierni są hojniejsi. "Dużo banknotów 50-złotowych"

To kolejny rok, kiedy konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zasilą datki z elbląskiego kościoła. Proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Kościele Polskokatolickim już w 2018 r. i 2019 r. wrzucił pieniądze zebrane od wiernych podczas mszy do puszek wolontariuszy WOŚP.

W tym roku postąpi dokładnie tak samo. - Gdy zbiorę na tacę, zaproszę wolontariuszy na środek kościoła i przesypię im wszystko do puszek. Przy wiernych, by potem nikt mi nie zarzucił, że banknoty zabrałem i oddałem tylko drobne - mówi w rozmowie z wp.pl ks. Klaban. Kapłan podkreśla, że od kilku tygodni informuje wiernych, że planuje przekazać datki Orkiestrze. Jak twierdzi, nikt nie zgłaszał sprzeciwu. Co więcej w dniu finału na tacy pojawiają się banknoty o wyższych nominałach niż zwykle. - Jest bardzo dużo banknotów 50-złotowych - twierdzi.

Duchowny z Elbląga przekaże tacę na WOŚP

Duchowny przyznaje, że sam korzystał ze sprzętu kupionego przez fundację Jerzego Owsiaka. - Jestem po dwóch udarach mózgu, po zawale serca, po wielu pobytach w szpitalu. Nie jestem człowiekiem zbyt zdrowym. I kiedy leżałem na OIOM-ie, pod respiratorem i inną aparaturą, to zawsze rzucały mi się w oczy te serduszka ponaklejane na sprzęcie medycznym. To mnie zmobilizowało - mówił dwa lata temu portalowi natemat.pl.