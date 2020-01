Tragiczny wypadek w Wieprzu. Nie żyje 40-latek. W samochodach było osiem osób, w tym troje dzieci

Jak informuje na Facebooku portal DK52info do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej z Sosnową.

Według lokalnych mediów po godzinie 17 w sobotę zderzyły się dwa samochody osobowe - ford i kia. Jechało nimi łącznie osiem osób.

Według DK52info skrzyżowanie, na którym doszło do wypadku to jedno z bardziej kolizyjnych miejsc w powiecie wadowickim. To już drugi śmiertelny wypadek w tym roku.

Tragiczny wypadek w Wieprzu k. Wadowic

"Zderzenie było potężne, jeden z pojazdów dachował" - opisuje portal wadowiceonline.pl. Autami podróżowało łącznie osiem osób, w tym troje dzieci. W wypadku zginął pasażer forda w wieku 40 lat. Dwie inne osoby zostały poszkodowane. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

