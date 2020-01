Marsz Tysiąca Tóg. Warszawski ratusz podał szacowaną liczbę uczestników. "Tym bardziej wierzę w zwycięstwo"

rozterka47 godzinę temu Oceniono 58 razy 38

Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa”.

∼Mahatma Gandhi



Jak nigdy ta mądrość pasuje do aktualnej sytuacji w Polsce . Aktualnie tworzone prawo ma na celu zniszczenie praworządności i niezależnosci sądownictwa , uzelżnienie go od rządzacej partii .

Można jeszcze dodać , że tworzone przez PIS prawo , w postaci ustaw pełnych błędów zmieniane co kilka tygodni , coraz bardziej skomplikowane i niezrozumiałe dla zwykłego obywatela , coraz mniej przejrzyste , z coraz wyższymi karami za jego nie stosowanie, za błędy to prawo opresyjne dla obywateli . Jak się tworzy prawo mało zrozumiałe , to prowadzi do jego łamania przez obywateli z powodu niewiedzy lub błędnej interpretacji czy tworzy się liczne sytuacje do karania obywateli a kary i mandaty za PISu są coraz wyższe.



Dlatego obywatele powinni wspierać protesty sędziów. Bo prawo tworzone przez PIS jest ZŁE .