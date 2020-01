Mamy płytę winylową od Muńka Staszczyka, Doda przekazała kurtkę [AUKCJE GAZETA.PL DLA WOŚP]

ernst-lemingway godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Jak w kilku krokach zniszczyć piękną ideę mogącą zjednoczyć Polaków ponad podziałami w szlachetnym celu?

- Pozwól, by po kilku udanych finałach woda sodowa uderzyła ci do głowy

- Zacznij nachalnie manifestować swoje poglądy i sympatie polityczne jednocześnie okazując pogardę dla inaczej myślących

- Zatrudniaj i zlecaj obsługę tej wielkiej imprezy spółkom założonym przez siebie i rodzinę, płacąc podległym sobie firmom niebotyczne pieniądze, reaguj agresją i histerią na jakiekolwiek próby sprawdzenia legalności, rzetelności i uczciwości powyższych działań - w skrajnych przypadkach skacz po stole wrzeszcząc: "Gdzie są te słoiki z pieniędzmi?"

- Ogłoś się męczennikiem represyjnej władzy "Bo nie chcą mi użyczyć państwowej tv i dostępu do państwowej kasy"

- Nie poczuwaj się do żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na swoim koncercie na którym zginął prezydent Gdańska

- Zacznij kolejny finał oskarżając odpowiedzialnością o śmierć prezydenta Gdańska państwową tv i jej prezesa

- Bądź na zawsze nadętym bufonem któremu sodówa uderzyła do głowy, który i tak będzie co roku czesał kasę przynoszoną przez zasmarkanych harcerzy a zebraną od biednych emerytów