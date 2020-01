Jelenia Góra: zaginęły trzy dziewczynki w wieku 9, 10 i 13 lat. Dzieci szuka straż pożarna i policja

Od czwartku nie ma kontaktu z 9-letnią Martyną Zięby zamieszkałej w Jeleniej Górze. Dziewczynka ma około 135 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy ma krótkie, blond za ucho, jasną cerę, nos prosty, pełne uzębienie. Na prawym uchu posiada narośl.

REKLAMA

Zaginiona ubrana była w różową kurtkę zimową trzy czwarte bez kaptura, czerwoną bluzę polarową, zielone leginsy (panterka) z podwójnym lampasem, czarne kozaki z gwiazdkami po bokach, czarną wełnianą czapkę. Dziewczynka miała ze sobą ciemnoniebieski plecak szkolny z książkami, zeszytami oraz telefon komórkowy.

Podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji w rozmowie z portalem Gazeta.pl przyznała, że poszukiwania dotyczą także dwóch innych dziewczynek - 10 i 13 letnich. Niewykluczone, że 9-latka przebywa w ich towarzystwie.

W akcji poszukiwawczej bierze udział także straż pożarna, która razem z policją przeszukuje wytypowane miejsca.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Martyny Zięby oraz 10- i 13-latki prosimy kierować do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – pod numer telefonu 75/75-20-240 lub do Zespołu Poszukiwań WK KMP w Jeleniej Górze, tel. 75/75-20-304.