Urząd zapłacił 50 tys. zł za "promujący" Podlasie film patostreamera. "Materac nie jest obszczany"

"Pięciogwiazdkowy hotel na Podlasiu, czujesz to?", "Najpierw musisz sprawdzić, czy materac nie jest obszczany", "Mieli być bezdomni, brud, a co jest? P***dolony pałac! Jak ja chcę pałac, to idę do siebie na chatę" - między innymi takie kwestie padają w nagraniu stworzonym przez Lorda Kruszwila, które miało promować Podlasie. Choć młody youtuber przyjechał do Białegostoku ze sceptycyzmem, finalnie stwierdził, że uniwersytet znajdujący się w tym mieście robi wrażenie, a ze stolicy Podlasia można dojechać do Warszawy "za***istą" drogą S8.

Podlasie. Urząd Marszałkowski podjął współpracę z patostreamerem. Jest zawiedziony efektem

Patostreamer Lord Kruszwil znany jest ze swoich skandalicznych nagrań. Na jednym z nich chwytał kobiety za pośladki, na innym znęcał się nad młodszym kolegą. Choć broni się tym, że jest to satyra, któregoś dnia zapukała do niego policja działająca na polecenie prokuratora. Sprawa dotyczyła nakłaniania nieletnich do czynności seksualnych. Dwa miesiące później (w czerwcu 2019 roku) YouTube zamknął konto Lorda Kruszwila - pisze spidersweb.pl. Zanim jednak to nastąpiło, podlaski Urząd Marszałkowski nawiązał z nim współpracę.

Portal waszaturystyka.pl informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeznaczył 50 tys. zł na kampanię mającą na celu promocję Podlasia. W ramach tej kampanii miała miejsce "pilotażowa współpraca z jednym z popularnych youtuberów". Był nim właśnie Lord Kruszwil. Nad projektem czuwał Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, który zlecił patostreamerowi stworzenie materiału promocyjnego za pośrednictwem firmy Polsat Media AdTube.

(...) film nie zyskał oczekiwanych zasięgów i efektów promocyjnych, dlatego ten projekt nie będzie kontynuowany. Województwo podlaskie stawia na własną aktywność w nowych mediach, przede wszystkim rozwijając własne media społecznościowe (…). Wybór wykonawcy odbył się poprzez przesłanie zapytania ofertowego dotyczącego współpracy z youtuberem

- poinformowała dziennikarzy rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Nagranie, które miało promować Podlasie, zniknęło z konta Lorda Kruszwila, gdy zostało ono zamknięte po interwencji policji. W internecie jednak nic nie ginie. Materiał ten można obejrzeć TUTAJ. Komentujący mają uzasadnione wątpliwości dotyczące skuteczności działań podejmowanych przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji działający w podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Lord Kruszwil z kolei ma się dziś całkiem nieźle. Jego nowy kanał na YouTubie subskrybuje 1,2 miliona osób.