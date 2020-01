Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we wszystkich finałach? Przebito już miliard

Wyposażenie szpitali, programy opieki zdrowotnej, sprzęt ratujący życie, a w tym roku - dziecięca medycyna zabiegowa. To cele, na które idą pieniądze zebrane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku zebrano ponad 176 mln zł, co było rekordowa kwotą. Sprawdziliśmy, ile zebrano we wszystkich finałach WOŚP.

zdjecie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

