Prognoza pogody na tydzień [13-19 stycznia]. Sporo chmur, ale mało deszczu

Drugi pełny tydzień stycznia będzie dość suchy. Prognozuje się nieliczne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, ale już nie śniegu. Nie powinniśmy się spodziewać także ujemnej temperatury.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Przed nami trzy pochmurne dni

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że początek przyszłego tygodnia będzie pochmurny, ale opadów będzie niewiele. W poniedziałek 13 stycznia deszcz spadnie w centralnej i północnej części kraju, a temperatura będzie wahać się od 7 stopni w Szczecinie do 1 stopnia w Zakopanem. We wtorek i środę zobaczymy trochę więcej słońca. Meteorolodzy nie prognozują opadów. W te dni najcieplejszym miejscem w Polsce będzie Pomorze Zachodnie, gdzie termometry wskazywać będą maksymalnie 6-8 stopni. Najniższe wartości odnotujemy w Zakopanem, gdzie w ciągu dnia temperatura wzrośnie co najwyżej do 1 stopnia na plusie.

Pogoda na czwartek i piątek. Synoptycy prognozują słońce, ale i opady deszczu

W czwartek będzie jeszcze słoneczniej niż we wtorek i środę. Licznych przejaśnień możemy spodziewać się przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum Polski. Tego dnia temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 5 do 9 stopni. W piątek słonecznie będzie na południu i wschodzie kraju. Na północy i zachodzie odnotujemy przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 5 stopni w Białymstoku i 9 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu.

Pogoda na sobotę i niedzielę.

Sobota będzie najbardziej kapryśnym dniem następnego tygodnia. Tego dnia na zachodzie kraju będzie słonecznie, w części centralnej i na północy będzie padał deszcz, a na południu i wschodzie - deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 2 stopni w Olsztynie i Białymstoku do 7 stopni we Wrocławiu. W niedzielę warunki atmosferyczne ulegną poprawie, a opady deszczu ze śniegiem odnotujemy tylko na Pomorzu Zachodnim. W pozostałej części kraju będzie pochmurno, jednak mieszkańcy północnego zachodu Polski mogą liczyć na liczne przejaśnienia. Temperatura będzie wahać w granicach 4-7 stopni.