Zbigniew S. usłyszał 188 zarzutów, ale nie trafi do aresztu. Sąd zdecydował o "innych środkach"

ratlerek.hitlerek 2 godziny temu Oceniono 28 razy 28

Czyli co, ta pani z akcesoriami BDSM to nie była Beata Marczak?

To kto to w takim razie był? Bo chciałbym wiedzieć ja i mój ratler. Ba, domagamy się informacji KTO TO BYŁ na tych porno zdjęciach???